Семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес прокомментировал самый острый вопрос женского фигурного катания.

«Знаете, некоторые девушки уже исполняли тройные аксели и четверные прыжки. Кажется, спорт движется в этом направлении. Японкая и русская девушки снова прыгают тройные аксели, теперь еще добавилась американка. Другая русская делает четверные.

Возможно, это здорово, но нам нужно подождать несколько лет, чтобы понять, так ли это хорошо. Худшим вариантом для фигурного катания будет, если 14-летней девочке придется завершать карьеру, потому что она больше не сможет делать свои прыжки. Может ли девушка, прыгающая четверные в 12, исполнять их и в 25? На этот вопрос и нужно получить ответ.

Каждый зритель, который приходит на каток, должен иметь причину для этого. Любому фигуристу нужно, чтобы тебя поддерживали. Если катаешься на коньках 21 год, то можешь заставить людей следить за тобой и приходить на соревнования. В противном случае – зачем вам приходить туда, если нравящийся вам фигурист катался всего пару лет?» – цитиурет Фернандеса NBC.

На тренировках четверные прыжки исполняли Рика Кихира и Алина Загитова.

Делают на соревнованиях квады Александра Трусова и Анна Щербакова.

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