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Хореограф Евгении Медведевой: «Фигуристки у Этери Тутберидзе мучаются, они выглядят одноразовыми»

Хореограф Медведевой: «Фигуристки у Тутберидзе мучаются, они выглядят одноразовыми»
Eurosport

57 мин. назад

Наброс так наброс.

Хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой в Канаде Сандра Безич раскритиковала подход Этери Тутберидзе к работе с молодыми фигуристками.

«В определенном возрасте фигуристки у Тутберидзе мучаются, чтобы просто откатать программу. И это очень печально, они все прекрасные, талантливые девочки, но которые выглядят одноразовыми.

Загитова борется, она выросла, ей шестнадцать. У Алины нет никакого комфорта в глазах. Тут мы вновь приходим к вопросу об основах, о фундаментальной технике. Когда тебе сложно, то помогает заложенная в тебе техника. Посмотрите на Хавьера Фернандеса – он не делал четверные прыжки шесть месяцев, а потом взял и сделал их, потому что техника у него заложена. Это очень важно», – сказала Безич в видео YouTube-канала TheSkatingLesson.

  • Загитова после победы на Олимпиаде не выиграла ни одного крупного турнира, но дважды побеждала на этапах Гран-при.
  • Медведева после олимпийской сезона ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру.
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