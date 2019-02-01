13-летняя фигуристка стала чемпионкой США. Теперь американцы не дадут повысить возрастной порог

Женское фигурное катание стоит у черты революции – в следующем сезоне выходят во взрослые квадистки Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова. Летом всколыхнул скандал о вероятном поднятии возрастного ценза, но, кажется, таких разговоров больше не будет. На чемпионате США 13-летняя Алиса Лю вынесла взрослых женственных Теннелл и Белл.

Что произошло в Детройте?

Фигуристка китайского происхождения выиграла по технике короткую программу, на хорошие плюсы исполнив триксель, но Теннелл вытянули компонентами. В произвольной Лю было не сдержать – она сделала два тройных акселя: сольный и в каскаде. Ей есть, куда усложняться – Кихира на этапе Гран-при в Японии присоединила к трикселю тройной тулуп, а не двойной. А еще Алиса разучивает четверные – в октябре на местных соревнованиях она пошла на лутц. Не получилось – фигуристка упала – но четверные вкупе с тройным акселем станут бронебойным оружием. Русские юниорки пока владеют только квадами, Рика Кихира – только трикселем, выполняя четверные лишь на тренировках. Коронный лутц-риттбергер Загитовой смотрится на этом фоне детской забавой в песочнице.

Алиса Лю пока не может выступать даже по юниорам, а от взрослых турниров ее отделяют три года. Но на чемпионат США она вышла в старшей возрастной категории – у американцев не действует возрастной порог. Зато есть множество категорий, а медали разыгрываются в рамках одного турнира. В Детройте-2019 соревновались ювенайлы, интермедиаты, новисы юниоры и взрослые. Уровень фигуриста определяется его навыками, а Лю катается настолько хорошо, что ей разрешили попробовать силы наряду с лучшими.

Алиса ЛюGetty Images

Джастин Диллон из Федерации фигурного катания США связал неудачи американских фигуристок на мире с разветвленной системой – помимо уже перечисленных категорий, есть еще три. Он считает, что национальный чемпионат нужно ограничить юниорами и взрослыми – в таком случае фигуристы смогут лучше адаптироваться на самом высоком уровне. «Мы тратим время, пытаясь выигрывать на низших уровнях, и для наших фигуристок это кажется крутым достижением, – рассуждает чиновник. – Но сейчас лучшие фигуристки Америки не являются лучшими фигуристками мира. Они заняли на Олимпиаде девятое, 10-е и 11-е места, поэтому надо создать для одиночниц условия борьбы за мировой подиум. Будем стараться, чтобы спортсмены выходили в юниоры и взрослые как можно скорее».

Что с возрастным цензом?

Пока ничего, вопрос заморожен. Летом предложение о повышении возрастного ценза поступило перед Конгрессом ISU от Нидерландов. Голландия имеет в организации серьезные конькобежные позиции, но никто не вспомнит ни одного голландского фигуриста. Что же это было, заказ? Если да, то чей? Америка еще не знала про талант Алисы Лю? Теперь-то им невыгодно. «Конечно, это политика, это даже не обсуждается, в этом есть определенная конъюнктура», – горячился Илья Авербух.

ФФККР решительно осудила голландцев. Вопрос удалось замять – инициатива не набрала нужное количество голосов для обсуждения на Конгрессе. В ISU оставили русских юниорок в покое и занялись другими важными вещами: расширили шкалу коэффициентов GOE, понизили стоимость четверных и ужесточили правила их повтора.

Но в России что-то явно пошло вразрез с официальной позицией федерации и лично ее президента Александра Горшкова. Авербух переобулся в том же интервью и сказал, что увеличение возрастного ценза будет правильно с точки зрения здравомыслия, а обилие юниорок вредит фигурному катанию. Татьяна Тарасова повысила бы порог до 16 лет, выигравшая в 17 Олимпиаду Аделина Сотникова – как раз до 17, Евгений Плющенко – до 18. Аналогично высказались Татьяна Навка и Александр Жулин.

Вопрос поднялся дополнительно на взрослом чемпионате России – юниорки заняли весь подиум, а Загитова и Медведева провалились. Тарасова обвинила в этом Щербакову, Трусову и Косторную – по ее мнению, они психологически травмировали старших фигуристок, и их место – на юниорском первенстве. Ее поддержал верный Алексей Ягудин и многие заслуженные тренеры.

Александра ТрусоваGetty Images

Руководству русского фигурного катания пора решить: поддерживать юниорок или Евгению Медведеву, которая вознамерилась докататься до Пекина-2022 и взять там золото. Медведева под руководством Орсера не выиграла ни одного старта и не способна усложняться, а Трусова и Щербакова готовы побороть Кихиру уже в следующем сезоне. Теоретически они могут растерять квады к олимпийскому году, но Тутберидзе не спит: в 2022-м нужного возраста достигнут Камила Валиева и Майя Хромых.

Что может сделать ISU?

Здравый смысл подсказывает, что ничего. Боитесь, что женское фигурное катание с красивыми линиями и пониманием музыки исчезнет как вид, уступив девичьим квадам? Алена Косторная этого не позволит. В свои 15 она проживает программу не хуже, чем Каролина Костнер. Юниорки двигают спорт вперед, и сильнейшим федерациям невыгодно искусственно придерживать его развитие. У России рвется в бой фабрика Тутберидзе, японка Кихира планирует примерить корону чемпионата мира уже в марте, а Америка к следующим Играм выстрелит Алисой Лю. Регресс во всех видах переживает Канада, но какие тут Нидерланды?

В сезоне-2019/20 Щербакова, Трусова и Косторная выходят во взрослые, и этому ISU уже не помешает. Конгресс пройдет только в августе – к этому времени фигуристок распределят по этапам Гран-при, а обратной силы закон не имеет. До олимпийского сезона великолепная тройка Тутберидзе доедет, если не помешает собственное здоровье и более прыткие конкурентки. Будет в Пекине и 16-летняя Лю.

У ISU был хороший шанс поднять возрастной порог после завершения олимпийского цикла, но им не воспользовались, а радикальные изменения посреди четырехлетия – не лучшее решение. Правда, с введением новой судейской системы – самой революционной реформы за всю историю фигурного катания – было именно так.

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