Медведева в паре с американским фигуристом призвала переименовать арену в Алма-Ате в честь Тена

Евгения Медведева и американский фигурист Джейсон Браун поддержали идею переименовать «Халык Арену» в Алма-Ате в честь погибшего Дениса Тена.

Медведева и Браун записали видеообращение к болельщикам, где попросили их поддержать петицию о переименовании арены. «Мы призываем вас помочь сохранить память Дениса Тена. Он внес большой вклад в фигурное катание, особенно в Казахстане. Он был близким человеком для нас и просто хорошим другом», – сказали Медведева и Браун.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен погиб прошлым летом после потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал со своего автомобиля.

Убийцы фигуриста получили по 18 лет заключения в колонии.

В 2019 году Тимур Бекмамбетов выпустит фильм по сценарию убитого фигуриста Дениса Тена

Подписывайся на нас Вконтакте