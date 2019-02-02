Медведева в паре с американским фигуристом призвала переименовать арену в Алма-Ате в честь Тена
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Евгения Медведева и американский фигурист Джейсон Браун поддержали идею переименовать «Халык Арену» в Алма-Ате в честь погибшего Дениса Тена.
Медведева и Браун записали видеообращение к болельщикам, где попросили их поддержать петицию о переименовании арены. «Мы призываем вас помочь сохранить память Дениса Тена. Он внес большой вклад в фигурное катание, особенно в Казахстане. Он был близким человеком для нас и просто хорошим другом», – сказали Медведева и Браун.
- Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен погиб прошлым летом после потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал со своего автомобиля.
- Убийцы фигуриста получили по 18 лет заключения в колонии.
В 2019 году Тимур Бекмамбетов выпустит фильм по сценарию убитого фигуриста Дениса Тена
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