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Медведева в паре с американским фигуристом призвала переименовать арену в Алма-Ате в честь Тена

Медведева в паре с американским фигуристом призвала переименовать арену в Алма-Ате в честь Тена
Eurosport

57 мин. назад

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Евгения Медведева и американский фигурист Джейсон Браун поддержали идею переименовать «Халык Арену» в Алма-Ате в честь погибшего Дениса Тена.

Медведева и Браун записали видеообращение к болельщикам, где попросили их поддержать петицию о переименовании арены. «Мы призываем вас помочь сохранить память Дениса Тена. Он внес большой вклад в фигурное катание, особенно в Казахстане. Он был близким человеком для нас и просто хорошим другом», – сказали Медведева и Браун.

  • Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен погиб прошлым летом после потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал со своего автомобиля.
  • Убийцы фигуриста получили по 18 лет заключения в колонии.

В 2019 году Тимур Бекмамбетов выпустит фильм по сценарию убитого фигуриста Дениса Тена

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