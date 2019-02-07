У Тутберидзе новый гений, и это не девочка. 13-летнего Самсонова уже отметили Плющенко и Ягудин

Группа Этери Тутберидзе славится плеядой талантливейших фигуристок своего времени. Юлию Липницкую сменила Евгения Медведева, Евгению Медведеву – Алина Загитова, а Загитова сейчас ломается под натиском суперюниорок и их четверных прыжков. Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова – они блистают сейчас и пробудут в топе еще какое-то время, а потом и их сменят другие: Камила Валиева, Майя Хромых, Дарья Усачева, Софья Акатьева…

Девушки Этери дежурно взяли подиум на Первенстве России в Перми – этому никто не удивился. Но Тутберидзе со своими помощниками Дудаковым и Глейхенгаузом доминировала у борта и во время выступлений юношей. 13-летний талант Даниил Самсонов не оставил шансов медалисту финала юниорского Гран-при Петру Гуменнику и владеющему мировым юниорским титулом Алексею Ерохову, который старше него на 5 лет.

«Я очень доволен, как откатал Самсонов. Отличный мальчик. Просто супер! Вундеркинд, умница», – сыпал эпитетами Евгений Плющенко. Заочно с ним соглашался вечный оппонент Алексей Ягудин: он комментировал прокаты на сайте Первого канала и изначально выделял Самсонова главным фаворитом. Выступление получило лестные отзывы.

Но это ни в коем случае не неожиданный прорыв – продвинутые фанаты фигурки знают Самсонова давно. В сезоне-2017/18 он выступал на показательных выступлениях после чемпионата Европы в Москве, а потом – в постолимпийском шоу «Гордость нации». На лед «Мегаспорта» выходили Медведева, Загитова, Ягудин, Навка и Костомаров, Тотьмянина и Маринин.

Самсонов сотворил что-то волшебное?

Нельзя сказать, что Даниил делает что-то особенное, чего не умеют другие. Но парень определенно собрал все лучшее. В свои 13 он делает в прокатах тройной аксель и квады, вставляет в программу сложный каскад с риттбергером. Все это исполняется настолько качественно, что редко какой элемент, включая непрыжковые, получает GOE (оценку) ниже трех. Еще Самсонов великолепно скользит и чувствует музыку, а поэтому набирает заоблачные для своего возраста компоненты.

За короткую программу на национальном первенстве он заработал 87,07 балла – на взрослом чемпионате в Саранске больше поставили только Ковтуну, Коляде и выдавшему прокат жизни Милюкову. Но все они прыгали четверные (Ковтун даже не один), а юниоры в короткой не имеют права на квады. Даниил максимально усложнил контент, поставив самый дорогой риттбергерный каскад во вторую половину, и исполнил все на бешеные плюсы. «Подержи мое пиво», – когда Дане исполнится 18, он сможет в шутку сказать эти слова богу компонентов и надбавок Джейсону Брауну. Если тот еще будет кататься.

Перед произвольной программой базовая стоимость элементов Самсонова проигрывала показателям Ерохова около пяти баллов, но в итоге Даниил проиграл по технике всего 0,13. С одним четверным против двух, с одним тройным акселем против двух, но с идеально выполненными элементами против помарок соперника. Только четверной лутц получил небольшой минус – фигурист выехал его в тройки (дополнительный оборот на льду). Четверной лутц в 13 лет – достижение действительно небывалое. А компонентами Самсонов выиграл 10 баллов – судей не убедил ни юниорский титул Ерохова, ни его пребывание во взрослой сборной.

«Стали учить сальхов года два назад. А лутц, флип, тулуп попробовали месяца три назад и сразу как-то пошло», – рассказал Даниил о четверных прыжках в интервью пресс-службе ФФККР. В соревновательный прокат произвольной он включил лутц, который на чемпионате Европы чисто исполнил только серебряный призер Александр Самарин.

Персонально для Даниила Самсонова победа на первенстве означает звание чемпиона России среди юниоров и всеобщую любовь. Пока Трусова, Щербакова и Косторная не могут покорять взрослые турниры, для него закрыты юниорские старты. Он опоздал с рождением менее чем на две недели, но ни сам фигурист, ни его мама Екатерина не унывают: значит, суждено бороться с квадменом Стивеном Гоголевым в следующем сезоне, а пока можно повторить бенефис на юниорском финале Кубка России.

Все действительно так круто?

Самсонова успели окрестить новым Плющенко и возложить на плечи 13-летнего мальчика всю ответственность за мужскую одиночку в России – про многострадального Коляду радостно забыли, а боевой настрой Самарина можно спугнуть. Хотелось бы, чтобы все получилось, но под прессингом главной надежды ломался не один талант, а до выхода во взрослые – долгие два с половиной сезона.

Даниил СамсоновImago

На внутрироссийских стартах судьи оценивают Даниила очень высоко, но на международной арене его авторитет пока равен нулю. Он вряд ли увидит привычные баллы и удивится, когда на Гран-при судьи поставят ему за короткую чуть больше стандартных 75, а не под 90. Баллы растут со временем и зарабатываются за счет стабильности, поэтому впереди еще много рутинной работы.

Пугает и неумение Тутберидзе работать с юношами. Адьян Питкеев претендовал на роль лидера сборной, но требовательный тренер заставляла его работать через боль. Травма спины оказалась несовместима с фигурным катанием, и Питкеев не остался даже в танцах. Из-за проблем со спиной и голеностопом через пень-колоду пошел первый взрослый сезон Алексея Ерохова. Туберидзе нужно учиться на своих ошибках: тем более, под сводами «Хрустального» подрастают другие юноши, на которых она будет отрабатывать свое мастерство – девятилетние Николай Колесников и Арсений Федотов.

Даниил Самсонов – действительно драгоценный бриллиант, но огранщик должен обращаться с ним невероятно бережно, чтобы не сбить ни прыжковые настройки, ни психологическую уверенность. Тогда у России появится первый фигурист калибра Плющенко. Реализующий потенциал, а не втаптывающий его в определенную массу постоянными провалами.

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