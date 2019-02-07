«Девушка может заниматься сексом хоть каждый день». Туктамышева – о Медведевой и завершении карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева дала откровенное интервью журналистке Марии Командной.

О сексе

Я не стесняюсь говорить о сексе. Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, если девушка хочет быть здоровой? Да хоть каждый день. Зависит от желания. Мне пока 22 года, я еще не понимаю, сколько раз нужно заниматься [сексом] именно для здоровья. У меня пока все в порядке.

О завершении карьеры

Я катаюсь на высоком уровне уже 10 лет. Мы все видим, как омолодилось фигурное катание, поэтому меня вполне можно назвать довольно-таки пожилой дамой в этом виде спорта.

О соцсетях

Спор с Кафельниковым и Спиридоновым в твиттере – это было забавно. Тогда я как раз только начала пользоваться твиттером. Один персонаж из «Теории большого взрыва» сказал, что твиттер создан только для того, чтобы устраивать там срач. Конечно, это не так, но мне это показалось забавным.

О Медведевой

Жалко ли мне Медведеву? Это спорт, каждый спортсмен должен пройти через испытания. У нее сейчас просто новый этап. Конечно, она должна привыкнуть к смене тренера. Женя прекрасно понимает, что сейчас просто такое время. Я тоже проходила через это. Большой трагедии делать не надо, главное – это то, чего Медведева добилась ранее.

О Мишине

Мишин – единственный мужчина в моей жизни, к которому я могу прийти за советом, поговорить. Можно сказать, что он мне как второй отец. Плюс он всегда помогает, всегда выслушает, поймет, решит какую-то задачу. Мне очень повезло, что я его встретила и попала к нему в группу.

О том, как удалось вернуться на топовый уровень

Как мне это удалось? Да фиг его знает. Я не знаю, как это происходит. Я просто тренируюсь. Когда заканчивается олимпийский цикл, есть некое ощущение, что начинается новая страница. Все начинается с чистого листа. И ты думаешь: у меня сейчас есть шанс. Появились изменения в правилах для более возрастных фигуристок, что для меня плюс, а еще появились воодушевление, желание и настрой.

Об отдыхе

Чтобы восстановиться, я обожаю баню, сауны, спа-центры, массажи. Ну и, естественно, по магазинам походить, чтобы купить себе какую-нибудь кофточку для души. В таком случае выходные пройдут просто замечательно. Ну и вечер с молодым человеком, с бокалом вина – этого тоже никто не отменял.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года. В этом сезоне она завоевала бронзу в финале Гран-при в Ванкувере.

Она пропустила чемпионат России из-за болезни, но, скорее всего, выступит на мартовском ЧМ.

Парень Туктамышевой – фигурист Андрей Лазукин.

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