Рика Кихира выиграла чемпионат четырех континентов, Элизабет Турсынбаева – вторая

15-летняя Рика Кихира выиграла чемпионат четырех континентов, проходящий в американском Анахайме.

Японская девушка чисто исполнила тройной аксель и набрала 153,14 балла за произвольную и 221,99 балла в сумме. Второй стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева – 207,46. Третьей – еще одна японка Маи Михара, которая поднялась с восьмого места в короткой программе (207,12).

Кихира в этом сезоне дебютировала на взрослом уровне и уже выиграла финал Гран-при.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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