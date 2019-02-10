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Алина Загитова: «Я пыталась бросить фигурное катание раз 7. Но потом поняла, как оно важно для меня»

Загитова: «Я пыталась бросить фигурное катание раз 7. Но потом поняла, как оно важно для меня»
Eurosport

1 час назадОбновлено 17 мин. назад

Цена золота Пхёнчхана.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова несколько раз была близка к уходу из фигурного катания.

«Я пыталась бросить фигурное катание раз семь. Сначала меня останавливали родители, а потом я уже сама понимала, что мне это нравится и я хочу этим заниматься. Сейчас осознаю, что тогда я просто была ребенком. Мне хотелось дурачиться, как и всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями. Но на седьмой раз я поняла, насколько фигурное катание важно для меня, и больше его не бросала».

Алина также призналась, что во время Олимпиады в Пхёнчхане совсем отказалась от еды: «Чипсы я не люблю. Возможно, потому, что я их вообще не ем. Но мне нравится сладкое. Сильнее всего я ограничивала себя на Олимпиаде. Во время Игр я, можно сказать, даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплевывали. Но это так, детали.

Я обычный подросток. Например, после неудачи на чемпионате мира я взяла себе газировку и что-то сладкое. Не буду говорить, что. И все съела за сериалом. Это был конец сезона, я могла себе позволить», – сказала Загитова Sport24.

  • Загитова стала чемпионкой ОИ, набрав на 1,5 балла больше, чем Евгения Медведева.
  • Алина – чемпионка России и Европы.
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