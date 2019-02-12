Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая за Россию: «Любимая страна – США»

Дочь Этери Тутберидзе, 16-летняя фигуристка Диана Дэвис в сторис ответили на вопросы подписчиков.

На вопрос о любимой стране Диана написала: «Америка».

По поводу того, сколько часов в день проводит на льду – четыре.

Также ее несколько раз спросили, дружит ли она с Алиной Загитовой – Диана подкрепила ответ милейшим совместным фото.

Дэвис выступает за Россию в паре с Глебом Смолкиным.

Диана начала кататься в 2 года и сперва была одиночницей.

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