Eurosport
Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая за Россию: «Любимая страна – США»
Не всем понравится такая искренность.
Дочь Этери Тутберидзе, 16-летняя фигуристка Диана Дэвис в сторис ответили на вопросы подписчиков.
На вопрос о любимой стране Диана написала: «Америка».
По поводу того, сколько часов в день проводит на льду – четыре.
Также ее несколько раз спросили, дружит ли она с Алиной Загитовой – Диана подкрепила ответ милейшим совместным фото.
- Дэвис выступает за Россию в паре с Глебом Смолкиным.
- Диана начала кататься в 2 года и сперва была одиночницей.
13-летняя фигуристка стала чемпионкой США. Теперь американцы не дадут повысить возрастной порог
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте