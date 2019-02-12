Eurosport

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая за Россию: «Любимая страна – США»

Дочь Тутберидзе, выступающая за Россию: «Любимая страна – США»
Eurosport

12/02/2019 в 12:23Обновлено 12/02/2019 в 13:06

Не всем понравится такая искренность.

Дочь Этери Тутберидзе, 16-летняя фигуристка Диана Дэвис в сторис ответили на вопросы подписчиков.

На вопрос о любимой стране Диана написала: «Америка».

По поводу того, сколько часов в день проводит на льду – четыре.

Также ее несколько раз спросили, дружит ли она с Алиной Загитовой – Диана подкрепила ответ милейшим совместным фото.

  • Дэвис выступает за Россию в паре с Глебом Смолкиным.
  • Диана начала кататься в 2 года и сперва была одиночницей.

13-летняя фигуристка стала чемпионкой США. Теперь американцы не дадут повысить возрастной порог

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте