Медведева еще может спасти сезон. Дамы разыграют последнюю путевку на ЧМ на катке в 1080 мест

С 19 по 22 февраля ледовая арена в Великом Новгороде второй раз подряд примет финал Кубка России по фигурному катанию. Мероприятие даже примерно не похоже на прошлогоднее – на финал пожалует весь бомонд русской фигурки.

Принцип соревнований напоминает систему Гран-при: после пяти этапов Кубка России лучшие фигуристы встретятся в финале. Но если в финал Гран-при отбирается строгое количество участников – по шесть в каждом виде – то в финале Кубка России оно условно ограничено 12-ю. Согласно регламенту, ФФККР может подбросить к честно отобравшимся финалистам джокеров – лучших фигуристов сборной, которым нужна дополнительная проверка.

Кто приедет в Новгород?

В этот раз Федерация по полной воспользовалась своим правом. В Новгороде будет сама Евгения Медведева, провалившая чемпионат России. У нее действительно появились шансы попасть на ЧМ: на Европе не добралась до медалей Станислава Константинова, а Елизавета Туктамышева накануне выиграла местечковый турнир Dragon Trophy совсем не убедительно, запоров тройные аксели в обеих программах. Константинова тоже едет в Новгород, а с Туктамышевой пока не так очевидно.

Елизавета ТуктамышеваGetty Images

В декабре Елизавета попала в больницу с воспалением легких и пропустила чемпионат России. Ее не заявили на ЧЕ, но тренер Алексей Мишин был спокоен: Федерация запланировала замену и поручила ему готовить Туктамышеву к чемпионату мира. Менять Загитову никто бы не стал, Константинова после Саранска была номинально первым номером, и главным кандидатом на замену негласно считалась Софья Самодурова с самым простым прыжковым контентом.

Но Самодурова сенсационно выиграла в Минске и пошатнула изначальные планы. Позволят ли Мишину везти в Сайтаму двух учениц, покажет финал Кубка России, но Профессор отказался отвечать на вопрос, приедет ли Туктамышева в Новгород. Поэтому в конце тоннеля Медведевой появился свет – о ее серьезных намерениях говорит приезд из Торонто в небольшой город между Санкт-Петербургом и Москвой. Если Евгения наконец соберет два чистых проката и убедит Федерацию в своей состоятельности, то наверняка отправится на чемпионат мира.

Брайана Орсера в Новгороде не будет – видимо, он до сих пор не отошел от экскурсии по Саранску. Место в kiss and cry рядом с Медведевой займет работающая в Крикет-клубе тренером по скольжению Трейси Уилсон. Делегации поселят неподалеку от новгородского Кремля – пусть Медведева приобщит канадку к древнерусской архитектуре.

Похожая ситуация в мужской одиночке – билет до Сайтамы забронировал только Александр Самарин. Михаил Коляда вместо Новгорода примерно в тех же числах отправится в Таллин, где его соперниками будут четыре малоизвестных фигуриста. Ковтун тоже не явится на финал Кубка – он готовится к Универсиаде. С одной стороны, Максим выиграл чемпионат России и не заслужил забвения после единственного неудачного старта, но с другой – все помнят его отношения именно с чемпионатом мира и квотами. В одном из фан-сообществ Ковтуна ласково прозвали Квотиком.

Максим КовтунAFP

Еще раз съездить на чемпионат мира хочет Дмитрий Алиев, после олимпийского сезона попавший в психологическую и функциональную яму. Он поменял короткую программу и полностью перезагрузился. Шанс получит даже Константин Милюков, на чемпионате России блеснувший в короткой программе, но в произвольной испугавшийся соседства сборников.

У организаторов будут сложности

На катке в Великом Новгороде всего 1080 мест. В прошлом году трибуны едва заполнились наполовину, а о продаже билетов никто не помышлял. Свободный вход планировался и сейчас – организаторы постоянно подчеркивали это в официальной группе арены и предупреждали болельщиков о бдительности – мошенники были готовы воспользоваться приездом Медведевой и распространять фальшивки.

Фанаты сорвали телефоны оргкомитета, и в Новгороде испугались такого интереса – все грозилось обернуться столпотворением и давкой на входе. Организаторы поступили совершенно правильно: билеты вышли в продажу и мгновенно разлетелись. Главную трибуну и боковые сектора раскупили за неделю до старта соревнований. Оставалось немного мест на юниорские прокаты парой дней ранее, но потом исчезли и они. Нынешний финал Кубка России окупился бы и в «Мегаспорте», но времени на перепланировки уже не было.

Евгения МедведеваGetty Images

Год назад соревнования не привлекали никакого внимания. В дни новгородских прокатов в Пхёнчхане боролись за олимпийское золото танцоры, Медведева еще не проиграла Загитовой. Все были в Южной Корее – только во второй день на каток заглянул Евгений Рукавицын, облаченный в фирменный пуховик ОАР. Он уже свозил Дмитрия Алиева на Игры и вернулся в Россию, а в Новгороде вместе с хореографом Ольгой Глинкой наблюдал за Антоном Шулеповым. Тот в итоге победил.

Ледовая арена компактна не только в плане посадочных мест. Территория очень невелика: возле входа на трибуну стоит подиум, тут же разминаются фигуристы и толпятся болельщики. Год назад Трусова напрыгивала на паркете свои четверные, а зрители на это смотрели. Теперь фанатов будет в несколько раз больше, приедут десятки журналистов, а среди спортсменов – сама Медведева, двукратная чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпийских игр.

Новгородские организаторы явно не рассчитывали на такую бешеную популярность обычно скромного турнира. Им придется приложить большие усилия, чтобы развести фигуристов с огромным болельщицким потоком (ведь среди этих 1080 человек наверняка самые-самые преданные фанаты), а для журналистов сделать хотя бы импровизированный пресс-центр с постоянным выходом в интернет – в 2018 вайфай работал с перебоями.

Нынешний случай – скорее исключение из правила. Когда формировался календарь сезона, никто в здравом уме не поставил бы на приезд Медведевой. Поэтому в следующий раз Федерации явно не стоит перевозить финал в 14-тысячный «Мегаспорт» или 7-тысячный «Юбилейный». В каждом из местечковых турниров есть особый шарм.

Другие тексты Валерии Кукалевой о фигурном катании:

У Тутберидзе новый гений, и это не девочка. Самсонов рвет по элементам мужиков уже в 13 лет

13-летняя фигуристка стала чемпионкой США. Теперь американцы не дадут повысить возрастной порог

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте