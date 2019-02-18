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Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева выступят на ледовом шоу в Японии
Собрали фигурные сливки России.
Фигуристки Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева появились в списках участников популярного ежегодного шоу на льду в Японии Stars on Ice.
Имена девушек опубликованы на официальном сайте мероприятия. В списке также есть серебряный призер Игр-2018 Уно Сёма, бронзовый призер Пхёнчхана Хавьер Фернандес, победитель ЧМ-2018 Натан Чен, серебряный призер ОИ-2014 Патрик Чан и пары бронзовых призеров Игр-2018 Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд и Майя Шибутани/Алекс Шибутани.
- Шоу пройдет в Японии с 29 по 31 марта.
- Загитова – чемпионка ОИ-2018, Медведева – серебряный призер Игр в Корее, а Туктамышева – чемпионка мира-2015.
Медведева еще может спасти сезон. Фигуристки разыграют последнюю путевку на ЧМ на катке в 1080 мест
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