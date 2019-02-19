Getty Images

Загорски и Гурейро взяли золото на Кубке России по итогам ритм-танца и произвольной

Загорски и Гурейро взяли золото на Кубке России по итогам ритм-танца и произвольной
Eurosport

1 час назад

В Великом Новгороде завершается национальный турнир по фигурному катанию.

Российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняла первое место в финале Кубка России в дисциплине произвольного танца в категории мастеров спорта.

Загорски и Гурейро набрали 195,02 итоговых балла. Вторыми стали фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов (182,22), тройку лидеров замкнули Аннабель Морозова и Андрей Брагин (180,01).

Дальше пары расположились следующим образом:

4. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин (153,52)

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (133,94)

6. Валерия Дементьева/Алексей Новиков (131,23)

7. Мария Игнатьева/Михаил Брагин (131,02)

8. Влада Чашникова/Захар Черезов (117,71)

  • Пара участвовала на ЧМ-2018 и ОИ-2018, но призовых мест не заняла.
  • Загорски и Гурейро не попали на главные старты в составе сборной России из-за неудачного выступления на первенстве страны.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте