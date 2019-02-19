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Загорски и Гурейро взяли золото на Кубке России по итогам ритм-танца и произвольной
В Великом Новгороде завершается национальный турнир по фигурному катанию.
Российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро заняла первое место в финале Кубка России в дисциплине произвольного танца в категории мастеров спорта.
Загорски и Гурейро набрали 195,02 итоговых балла. Вторыми стали фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов (182,22), тройку лидеров замкнули Аннабель Морозова и Андрей Брагин (180,01).
Дальше пары расположились следующим образом:
4. Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин (153,52)
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (133,94)
6. Валерия Дементьева/Алексей Новиков (131,23)
7. Мария Игнатьева/Михаил Брагин (131,02)
8. Влада Чашникова/Захар Черезов (117,71)
- Пара участвовала на ЧМ-2018 и ОИ-2018, но призовых мест не заняла.
- Загорски и Гурейро не попали на главные старты в составе сборной России из-за неудачного выступления на первенстве страны.
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