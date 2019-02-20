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Елизавета Туктамышева перед стартом Кубка России покрасила волосы в красный

Туктамышева перед стартом Кубка России покрасила волосы в красный
Eurosport

41 мин. назад

На удачу?

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в преддверии выступления на Кубке России сменила имидж.

Туктамышева опубликовала в инстасториз фотографию, где демонстрирует новую прическу: фигуристка сделала мелирование, сменив цвет волос на красный.

  • 21 февраля женщины выступят на Кубке России с короткой программой, а на следующий день – с произвольной.
  • Итоги Кубка России будут учитываться при определении состава сборной на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии в период с 18-го по 24-е марта.

«Девушка может заниматься сексом хоть каждый день». Туктамышева – об отдыхе, Медведевой и соцсетях

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