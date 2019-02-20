Алина Пепелева и Роман Плешков победили в финале Кубка России среди спортивных пар

Фигуристы откатали произвольную программу в рамках финала Кубка России в парном катании в категории МС. Лучший результат по итогам двух программ показали Алина Пепелева и Роман Плешков.

Пепелева и Плешков заработали 194.67 итоговых балла. У Лины Кудрявцевой и Ильи Спиридонова – 188.20. Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот замкнули тройку призеров, заработав 178.99 балла.

4. Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов – 173.58

5 Диана Мухаметзянова / Илья Миронов – 171.47

6. Богдана Лукашевич / Александр Степанов – 168.73

7. Василиса Озерова / Максим Бобров – 140.04

На соревнованиях среди КМС победила пара из Санкт-Петербурга Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Финал Кубка России в Великом Новгороде завершится 22 февраля.

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