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Алина Пепелева и Роман Плешков победили в финале Кубка России среди спортивных пар
Кудрявцева/Спиридонов – вторые, Полуянова/Сопот – третьи.
Фигуристы откатали произвольную программу в рамках финала Кубка России в парном катании в категории МС. Лучший результат по итогам двух программ показали Алина Пепелева и Роман Плешков.
Пепелева и Плешков заработали 194.67 итоговых балла. У Лины Кудрявцевой и Ильи Спиридонова – 188.20. Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот замкнули тройку призеров, заработав 178.99 балла.
4. Александра Кошевая / Дмитрий Бушланов – 173.58
5 Диана Мухаметзянова / Илья Миронов – 171.47
6. Богдана Лукашевич / Александр Степанов – 168.73
7. Василиса Озерова / Максим Бобров – 140.04
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