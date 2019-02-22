Андрей Лазукин: «С Туктамышевой проблем не бывает. Ни с сексом, ни с шутками»
А мы и не сомневались!
Фигурист Андрей Лазукин прокомментировал свой результат в короткой программе финала Кубка России (91,57 балла) и интервью Елизаветы Туктамышевой, где она рассказала о важности секса.
– Алексей Николаевич Мишин проводил вас фразой «не трусь!» Подействовало?
– Удалось не трусить. Было много волнения, вылезли бабочки. Но справился, доволен. А фраза обычная, рабочая для него.
– Ходят слухи о заменах перед чемпионатом мира.
– Это не обсуждали. Главное – чистый прокат.
– Елизавета Туктамышева здесь так же выступает. Волнуешься?
– За нее сильнее, чем за себя.
– После ее эфира с Марией Командной не было шуток, про секс и так далее?
– У нас с этим проблем не бывает.
– Проблем с сексом или с шутками?
– Ни с чем не бывает! – приводит слова Лазукина «Спорт-Экспресс».
- Лазукин – парень Туктамышевой. Мишин работает и с Туктамышевой, и с Лазукиным.
- На прошедшем чемпионате России в Саранске Лазукин занял четвертое место.
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