Андрей Лазукин: «С Туктамышевой проблем не бывает. Ни с сексом, ни с шутками»

Фигурист Андрей Лазукин прокомментировал свой результат в короткой программе финала Кубка России (91,57 балла) и интервью Елизаветы Туктамышевой, где она рассказала о важности секса.

– Алексей Николаевич Мишин проводил вас фразой «не трусь!» Подействовало?

– Удалось не трусить. Было много волнения, вылезли бабочки. Но справился, доволен. А фраза обычная, рабочая для него.

– Ходят слухи о заменах перед чемпионатом мира.

– Это не обсуждали. Главное – чистый прокат.

– Елизавета Туктамышева здесь так же выступает. Волнуешься?

– За нее сильнее, чем за себя.

– После ее эфира с Марией Командной не было шуток, про секс и так далее?

– У нас с этим проблем не бывает.

– Проблем с сексом или с шутками?

– Ни с чем не бывает! – приводит слова Лазукина «Спорт-Экспресс».

Лазукин – парень Туктамышевой. Мишин работает и с Туктамышевой, и с Лазукиным.

На прошедшем чемпионате России в Саранске Лазукин занял четвертое место.

Туктамышева перед стартом Кубка России покрасила волосы в красный

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