Отбор, который проиграли все. Медведева поедет на ЧМ, но бледной тенью себя прежней

В фигурном катании мы все чаще живем будущим. Ждем следующего сезона, чтобы увидеть в деле русских суперюниорок, считаем их триксели и четверные, смотрим на конкуренток за океаном, которым не исполнилось и 14, и проецируем эту радужную картину на всю женскую фигурку в стране.

Реальность же такова, что отбирать фигуристок на чемпионат мира пришлось через финал Кубка России. И не потому, что каждая спортсменка бьет рекорды предыдущей. Наоборот, чемпионатов страны и Европы не хватило для того, чтобы очертить хотя бы тройку стабильно выступающих леди. Турнир в Новгороде не сказать что эту проблему решил.

Пьедестал чемпионата Европы: Загитова, Самодурова, ЛиндфорсGetty Images

Если турнир сделали отбором на ЧМ, то изначально непонятно, почему смотрели не всех. Титул чемпионки континента логично забронировал одну путевку за Софьей Самодуровой, но отсутствие Алины Загитовой понять сложнее, чем найти русского одиночника со стабильной психикой. Дело даже не в проваленных вчистую двух последних стартах чемпионки Пхёнчхана. Этим решением федерация вполне могла подставить Алину, если б Медведева с Туктамышевой или Константиновой откатали по максимуму обе программы. Как в таком случае решался бы вопрос с путевками на мировое первенство – загадка.

Правда, этот сценарий быстро перешел в жанр фэнтези. Константинова опять запорола одну из двух программ: на сей раз считалочка Стасиных нервов выбрала для перфоманса произвольную. Прокомментировать это можно только мемом с Дмитрием Киселевым – серьезно, не знаю, как еще реагировать на это. Лиза Туктамышева подрастеряла форму первой части сезона, обидно заболев перед ЧР. В результате девушка Андрея Лазукина не успела восстановить стабильный тройной аксель и упала с него в короткой.

Отставание можно было перекрыть только идеальным прокатом в произвольной: Лиза, хотя и сделала триксель, не справилась и отдала все в руки той, ради которой и затевалась вся канитель с дополнительным отбором, ради которой федеральный неспортивный канал купил права на показ, ради которой зрители заполненной до отказа тысячной арены сгенерировали децибелы выше, чем у истребителя – Евгении Медведевой.

К чести Жени ее обвинить не в чем. Долгожданная чистая короткая, единственное падение в произвольной с нового для нее каскада сальхов-риттбергер и итоговые 222,90 балла. Вроде бы хеппи-энд: довольная Медведева, счастливые болельщики, Татьяна Анатольевна Тарасова, хлопающая в ладоши у бортика. Но память включает флэшбеки годичной давности, когда в Пхёнчхане девушка в бордовом платье рыдала после «Анны Карениной». Сложно поверить, что то гениальное катание трансформировалось в это «Либертанго». Без скорости, уверенной легкости в прыжках и связок, которых стало меньше раза в полтора. Для первых этапов Гран-при такие прокаты еще были бы приемлемыми, в конце февраля – это эпитафия. Особенно, когда свежи воспоминания олимпийских разборок запредельного уровня.

Евгения МедведеваGetty Images

Можно долго рассуждать на тему перехода к Орсеру, привыкания к новой системе тренировок и чужой стране – все оправдания будут иметь право на жизнь. Но спустя год, сравнивая прокаты двух сезонов, приходится констатировать лишь очевидный регресс, который Женя отчаянно пытается закрыть. Получается с каждым разом все лучше, но фигурное катание тоже не стоит на месте. Даже прошлогодняя Медведева не выглядела бы фаворитом в борьбе с Кихирой, для нынешней Жени Рика – это другая лига. А в новом сезоне прибавится русское трио, которое может окончательно закрыть для Евгении место в сборной.

И для Медведевой, и для Туктамышевой, и для Константиновой этот отбор был, возможно, последним шансом в карьере съездить на ЧМ. То есть, по сути, для каждой из них это была мини-Олимпиада. И вот давайте начистоту: будь у той же Анастасии Губановой или Виктории Васильевой список достижений посолиднее – победу на КР и путевку на ЧМ взяла бы кто-то из них. Что при очевидном таланте Насти и Вики не является комплиментом для выступавших рядом топов.

До турнира в Сайтаме остался месяц. Решение по составу объявят через несколько дней, но, видимо, сборная России соберет комбо: Самодурова, Загитова, Медведева. Одна катает уверенно и ярко, но далеко не топовый контент. Вторая выходит на все старты сезона на грани нервного срыва. А третья, наконец, избавилась от страха ошибок, но все равно напоминает бледную тень себя годичной давности. Я ни на что не намекаю, но на всякий случай запаситесь валидолом.

Телеграм-канал Александра Петрова, для чтения которого валидола понадобится еще больше

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