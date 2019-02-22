Медведева: «Не сказать, что счастлива, но довольна оценками. Надоело уходить со стартов грустной»

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировал первое место после короткой программы финала Кубка России.

«Получилось отвлечься от всего. Конечно, до старта я нервничала. Страх, неуверенность, сомнение. Я представила их людьми: «Неуверенность, привет, мистер страх, здравствуйте». У меня как-то получилось им сказать: «Дверь там». Да, у меня богатое воображение, из-за чего я часто страдаю.

Слышала только, как Татьяна Анатольевна [Тарасова] кричала. Надоело уходить со стартов грустной, я была рада не прокату, а тому, что у меня не было чувства давления на плечи.

Не сказать, что я суперсчастлива. Но давайте не будем ждать 80 баллов пока, я довольна оценками. Судейство объективное. Я многое поменяла. Есть одна большая перемена, два года я подводила себя к ней. Это связано с моим телом. Может, через два месяца я расскажу», – цитирует Медведеву «Спорт-Экспресс».

Медведева первый раз в сезоне чисто откатала короткую программу.

Произвольная пройдет в пятницу, 22 февраля.

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