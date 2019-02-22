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Андрей Лазукин выиграл Кубок России, Дмитрий Алиев – 9-й
Результаты очень скромные.
Андрей Лазукин выиграл Кубок России среди одиночников.
Спортсмен показал лишь шестой результат в произвольной программе – 150,60 балла. Но запаса в короткой хватило, чтобы одержать итоговую победу – 242,17. Вторым стал Александр Петров с результатом 234,85, третьим – Антон Шулепов, набравший 231,45 балла. Участник Олимпиады-2018 Дмитрий Алиев стал только девятым.
- Состав сборной России на ЧМ в Японии будет назван 25-26 февраля.
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