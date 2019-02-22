Евгения Медведева выиграла Кубок России, Елизавета Туктамышева – вторая

Евгения Медведева выиграла финал Кубка России в Великом Новгороде.

Она уступила Елизавете Туктамышевой в произвольной программе (146,01 против 148,98 балла), но задел в короткой позволил ей отстоять первое место. Туктамышева осталась второй, третьей стала Виктория Васильева с результатом в 208,75 балла.

На турнире проходил отбор в сборную на чемпионат мира. Состав будет назван 25-26 февраля.

Мировое первенство пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме