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Евгения Медведева выиграла Кубок России, Елизавета Туктамышева – вторая
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Евгения Медведева выиграла финал Кубка России в Великом Новгороде.
Она уступила Елизавете Туктамышевой в произвольной программе (146,01 против 148,98 балла), но задел в короткой позволил ей отстоять первое место. Туктамышева осталась второй, третьей стала Виктория Васильева с результатом в 208,75 балла.
- На турнире проходил отбор в сборную на чемпионат мира. Состав будет назван 25-26 февраля.
- Мировое первенство пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.
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