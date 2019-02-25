Федерация не внесла изменений в заявку сборной России: Медведева и Туктамышева – запасные на ЧМ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не внесла изменений в поданный 25 февраля заявочный состав сборной России на чемпионат мира в Японии, хотя еще сможет исправить его до старта международного турнира.

«После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава сборной тренерским советом и утверждения его исполкомом ФФККР практически не было. Но нарушать сроки, установленные правилами Международного союза конькобежцев (ISU), мы не имеем права. Поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира», – цитирует президента ФФККР Александра Горшкова ТАСС.

Так выглядел состав сборной на чемпионате Европы-2019. Пока что он останется таким же и на ЧМ в Сайтаме.

Женщины: Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова

Запасные: Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева

Мужчины: Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов

Пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Запасные: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Евдокимова/Егор Базин

Запасные: Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Чемпионат мира пройдет в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.

Медведева выиграла Кубок России в Великом Новгороде, Туктамышева заняла третье место.

Отбор, который проиграли все. Медведева поедет на ЧМ, но бледной тенью себя прежней

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