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Аделина Сотникова: «Если Александр Овечкин позовет в Putin Team, отвечу «да»

Сотникова: «Если Овечкин позовет в Putin Team, отвечу «да»
Eurosport

1 час назадОбновлено 29 мин. назад

Стоит горой за президента.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова не против вступить в движение Putin Team.

«Если Овечкин позовет в Putin Team, отвечу «да», – цитирует Сотникову Sports.ru.

  • Сотникова не объявила о завершении карьеры, но пропускает очередный сезон.
  • После победы на Олимпиаде-2014 в Сочи Аделина выступала только в первой части сезона-2015/16 и заняла шестое место на чемпионате России.
  • Движение Putin Team было основано Александром Овечкиным перед выборами президента России.

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