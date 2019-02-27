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Аделина Сотникова: «Если Александр Овечкин позовет в Putin Team, отвечу «да»
Стоит горой за президента.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова не против вступить в движение Putin Team.
«Если Овечкин позовет в Putin Team, отвечу «да», – цитирует Сотникову Sports.ru.
- Сотникова не объявила о завершении карьеры, но пропускает очередный сезон.
- После победы на Олимпиаде-2014 в Сочи Аделина выступала только в первой части сезона-2015/16 и заняла шестое место на чемпионате России.
- Движение Putin Team было основано Александром Овечкиным перед выборами президента России.
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