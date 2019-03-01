Элизабет Турсынбаева – о возвращении от Орсера к Тутберидзе: «Предпочитаю тренироваться в России»

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева рассказала о переходе от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе, с которой уже работала.

«Речь идет о том, что подходит именно вам. Везде есть плюсы и минусы. Для кого-то подходят тренировки в Канаде, для других – в России. Некоторые предпочитают тренироваться в спокойных условиях, а другие – в России. Мне нравится тренироваться в России. Думаю, я нашла свое место», – заявила фигуристка ISU.

Турсынбаева добавила, что тренировки у Осера и Тутберидзе проходят по-разному: «В России тренеры работают со всеми нами одновременно. Их много, им удается помочь сразу всем».

Турсынбаева стала второй на чемпионате четырех континентов, проиграв Рике Кихире.

В произвольной программе она пытается исполнять четверной сальхов.

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