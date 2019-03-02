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«В 10 раз меньше 6 млн рублей». Федерация фигурного катания озвучила сумму расходов на Медведеву
Это реакция на озвученные журналистом данные.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) опровергла информацию журналиста Сергея Дадыгина, который заявил, что сумма расходов на двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву доходит до 6 млн рублей.
Пресс-служба ФФКР выпустила пресс-релиз и объяснила, какое финансирование получает Медведева.
«Ни Минспорта России, ни ФФКР не оплачивают услуги нового тренера Евгении Медведевой – канадца Брайана Орсера, но обеспечивают подготовку Жени в тех же аспектах и в том же объеме, что и других фигуристов основного состава сборной.
Это включает оплату проезда спортсменки и тренера на соревнования и контрольные мероприятия, проводимые Федерацией, обеспечение инвентарем (ботинки, коньки), костюмами для тренировок и соревнований, оплату постановок соревновательных программ, аренду жилья, расположенного вблизи от мест тренировок и, в случае необходимости, оплату консультаций и лечения.
Все это в десятки раз меньше неизвестно откуда взявшейся фантастической суммы в 6 миллионов рублей в месяц. И в этой связи абсолютно непонятно, кому и с какой целью понадобилось распространять заведомо ложную информацию, увязав ее с формированием состава команды для участия в предстоящем чемпионате мира в Японии.
Хотелось бы напомнить новоявленным «специалистам», что фигурное катание – это не футбол и не хоккей, поэтому сумма в 6 миллионов в месяц нашим спортсменам, к сожалению, даже не снилась», – говорится в заявлении ФФКР.
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