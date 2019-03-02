«Мы постепенно усложняли программы». Туктамышева готовила 2 тройных акселя в произвольной на ЧМ

Фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как готовилась к чемпионату мира. Она не попала в состав сборной России на турнир, хотя планомерно готовилась к выступлению и работала над изменением контента.

«В течение сезона, как вы видели, мы постепенно усложняли программы. Произвольную мы хотели начать с двух тройных акселей (один в каскаде). Надеюсь, вы еще увидите это в моем исполнении на соревнованиях в этом сезоне», – написала Туктамышева в инстаграме.

На видео она исполняет в прокате программы два тройных акселя – сольный и в каскаде с двойным. Похожим контентом на взрослом уровне владеет только японка Рика Кихира.

На чемпионат мира от России поедут Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

Турнир будет проходить в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

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