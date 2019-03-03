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«Устроим прожарку Туктика». Туктамышева организовала конкурс мемов в свою честь
Лиза снова показывает, что у нее все в порядке с юмором.
Елизавета Туктамышева объявила о начале конкурса мемов совместно с группой «Фегурка» Вконтакте.
«Обожаю посмеяться над собой, без самоиронии никуда. Мы с ребятами из группы «Фегурка» организовали конкурс на лучший мем с Лизой Туктамышевой. Победителя выберу лично, а лучшие работы размещу в инстаграме. Устроим прожарку Туктика!» – написала 22-летняя фигуристка.
- В сезоне-2018/19 Туктамышева стала третьей в финале Гран-при.
- ФФКР не выбрала ее для участия в чемпионате мира: на турнир поедут Загитова, Медведева и Самодурова.
Чемпионку Европы Самодурову зовут Самохваловой. У мема есть фан-страница, его форсят фигуристы
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