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Ученица Тутберидзе исполнила номер в честь картины Пикассо. Внучке художника понравилось
В российском фигурном катании подрастает еще одна звезда? Вполне возможно.
Ученица Этери Тутберидзе и серебряный призер первенства Москвы по фигурному катанию Камила Валиева заслужила респект от внучки Пабло Пикассо Дианы.
Родственницу великого художника впечатлил номер 12-летней фигуристки под названием «Девочка на шаре». Автором одноименной картины является Пикассо.
«Камилла сияет и очень грациозна в таком молодом возрасте. Ее выступления умопомрачительны! Видеть, как она катается, – это счастье», – написала Диана Пикассо.
- Ранее Тутберидзе назвала «Девочку на шаре» своей любимой программой в нынешнем году.
- Воспитанницами Тутберидзе являются такие известные фигуристки, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова.
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