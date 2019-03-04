Ученица Тутберидзе исполнила номер в честь картины Пикассо. Внучке художника понравилось

Ученица Этери Тутберидзе и серебряный призер первенства Москвы по фигурному катанию Камила Валиева заслужила респект от внучки Пабло Пикассо Дианы.

Родственницу великого художника впечатлил номер 12-летней фигуристки под названием «Девочка на шаре». Автором одноименной картины является Пикассо.

«Камилла сияет и очень грациозна в таком молодом возрасте. Ее выступления умопомрачительны! Видеть, как она катается, – это счастье», – написала Диана Пикассо.

Ранее Тутберидзе назвала «Девочку на шаре» своей любимой программой в нынешнем году.

Воспитанницами Тутберидзе являются такие известные фигуристки, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова.

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