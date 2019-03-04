Косторная снялась с юниорского чемпионата мира по состоянию здоровья

Ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная не выступит на чемпионате мира среди юниоров.

По информации ФФКР, фигуристка пропустит турнир по медицинским показаниям. Вместо Косторной на лед выйдет первая запасная – Ксения Синицына из спортшколы «Снежные барсы». Также на ЮЧМ в Загребе (Хорватия) отобрались Александра Трусова и Анна Щербакова.

ЮЧМ пройдет с 4 по 10 марта.

Косторная в сезоне-2018/19 победила в финале юниорского Гран-при и заняла третье место на взрослом чемпионате России. На первенстве России она была второй.

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