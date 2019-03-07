Бразильский фигурист занял на Универсиаде последнее место без единого прыжка. Но он очень счастлив

В короткой программе на Универсиаде итальянец Маттео Риццо показал лучший результат сезона – прыгнул четверной тулуп и впервые преодолел отметку в 90 баллов. После него на лед вышел представитель экзотической для фигурного катания страны – бразилец Лаэрте Руан де Оливейра де Лима. Контраст смотрелся разительно.

Видео - Бразильский фигурист не сделал ни одного прыжка и набрал 1,71 балла за технику 04:45

Бразильский парень получил за технику 1,71 балла – уникально отрицательный показатель. Из семи обязательных элементов короткой программы у него кое-как получились только два вращения. Из-за слабого исполнительского мастерства вращениям не поставили даже второго уровня и оценили их на отрицательный коэффициент GOE.

С прыжками получилось еще веселее. Де Лима их не проигнорировал: старательно исполнил аксель в полтора оборота, одинарный сальхов и одинарный риттбергер. Но баллы в зачет не пошли – по правилам ISU, в короткой программе мужчины обязаны прыгать как минимум тройные прыжки (допускается двойной аксель и двойные прыжки в каскаде). Одинарные и двойные обнуляются.

Но бразилец старался абсолютно искренне – показывал то, что умеет. Он не научился крутить даже двойные, но добросовестно освоил базу – наметил прыжки по ходу программы, и у арбитров не было сомнений в их различии. Месяцы и годы тренировочных дней – и в арсенале Де Лимы обязательно появятся двойные, а там недалеко и до тройных.

«Это чудесно, что я катался вместе с большими фигуристами со всего мира. Но я очень нервничал. Я помню первый выход на лед. Это было грустно. Но уже тогда я понял, что не остановлюсь. Почему я выбрал фигурное катание? Не я выбрал фигурное катание, фигурное катание выбрало меня», – приводит слова фигуриста «Р-Спорт».

Лаэрте Руан де Оливейра де ЛимаEurosport

С компонентами дело обстояло получше – судейская панель расщедрилась на 10,70 балла. Спортсмен действительно презентовал программу, исходя из своих возможностей: выдерживал линии, довольно плавно двигался и сохранял улыбку на протяжении всего проката. По крайней мере, без дедакшенов. В произвольную программу бразилец закономерно не отобрался и будет набираться опыта с трибуны, наблюдая за сильнейшими и их четверными прыжками.

У Лаэрте Руана де Оливейра де Лимы может быть будущее в фигурном катании, если он не опустит рук. Не с медалями крупнейших соревнований, но с перспективой дорасти до статуса лучшего фигуриста страны. Примеры – 21-летний малазиец Джулиан Йи, который шел третьим после короткой программы на этапе Гран-при Skate America, и 19-летний Донован Каррильо из Мексики – участник взрослого чемпионата мира. А в женских соревнованиях на Универсиаде выступит Захра Лари из ОАЭ – первая фигуристка в хиджабе.

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