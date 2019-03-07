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Бразильский фигурист занял на Универсиаде последнее место без единого прыжка. Но он очень счастлив

Бразильский фигурист занял на Универсиаде последнее место без единого прыжка. Но он очень счастлив
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 39 мин. назад

Прецеденты из экзотических стран уже были – нужно только работать.

В короткой программе на Универсиаде итальянец Маттео Риццо показал лучший результат сезона – прыгнул четверной тулуп и впервые преодолел отметку в 90 баллов. После него на лед вышел представитель экзотической для фигурного катания страны – бразилец Лаэрте Руан де Оливейра де Лима. Контраст смотрелся разительно.

Видео - Бразильский фигурист не сделал ни одного прыжка и набрал 1,71 балла за технику

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Бразильский парень получил за технику 1,71 балла – уникально отрицательный показатель. Из семи обязательных элементов короткой программы у него кое-как получились только два вращения. Из-за слабого исполнительского мастерства вращениям не поставили даже второго уровня и оценили их на отрицательный коэффициент GOE.

С прыжками получилось еще веселее. Де Лима их не проигнорировал: старательно исполнил аксель в полтора оборота, одинарный сальхов и одинарный риттбергер. Но баллы в зачет не пошли – по правилам ISU, в короткой программе мужчины обязаны прыгать как минимум тройные прыжки (допускается двойной аксель и двойные прыжки в каскаде). Одинарные и двойные обнуляются.

Но бразилец старался абсолютно искренне – показывал то, что умеет. Он не научился крутить даже двойные, но добросовестно освоил базу – наметил прыжки по ходу программы, и у арбитров не было сомнений в их различии. Месяцы и годы тренировочных дней – и в арсенале Де Лимы обязательно появятся двойные, а там недалеко и до тройных.

«Это чудесно, что я катался вместе с большими фигуристами со всего мира. Но я очень нервничал. Я помню первый выход на лед. Это было грустно. Но уже тогда я понял, что не остановлюсь. Почему я выбрал фигурное катание? Не я выбрал фигурное катание, фигурное катание выбрало меня», – приводит слова фигуриста «Р-Спорт».

Лаэрте Руан де Оливейра де Лима

Лаэрте Руан де Оливейра де ЛимаEurosport

С компонентами дело обстояло получше – судейская панель расщедрилась на 10,70 балла. Спортсмен действительно презентовал программу, исходя из своих возможностей: выдерживал линии, довольно плавно двигался и сохранял улыбку на протяжении всего проката. По крайней мере, без дедакшенов. В произвольную программу бразилец закономерно не отобрался и будет набираться опыта с трибуны, наблюдая за сильнейшими и их четверными прыжками.

У Лаэрте Руана де Оливейра де Лимы может быть будущее в фигурном катании, если он не опустит рук. Не с медалями крупнейших соревнований, но с перспективой дорасти до статуса лучшего фигуриста страны. Примеры – 21-летний малазиец Джулиан Йи, который шел третьим после короткой программы на этапе Гран-при Skate America, и 19-летний Донован Каррильо из Мексики – участник взрослого чемпионата мира. А в женских соревнованиях на Универсиаде выступит Захра Лари из ОАЭ – первая фигуристка в хиджабе.

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