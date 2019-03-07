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Максим Ковтун не выиграл Универсиаду, проиграв золото Маттео Риццо, Самарин – 4-ый
Перед ЧМ за мужскую одиночку тревожно.
Российский фигурист Максим Ковтун, лидировавший после короткой программы, стал лишь вторым на Универсиаде в Красноярске.
Золотую медаль взял итальянец Маттео Риццо, еще два спортсмена из России Александр Самарин и Андрей Лазукин стали четвертым и пятым соответственно.
Универсиада-2019. Мужчины.
1. Маттео Риццо (Италия) – 273,54
2. Максим Ковтун (Россия) – 259,49
3. Морис Квителашвили (Грузия) – 258,02
4. Александр Самарин (Россия) – 246,20
5. Андрей Лазукин (Россия) – 245,73
- Максим – четырехкратный чемпион России, но на последнем чемпионате Европы занял лишь 14-е место.
- Самарин и Ковтун вошли в состав сборной России на мартовский ЧМ в японском Сайтаме.
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