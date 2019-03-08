Русские спортивные пары заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира в Загребе

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе разыгран первый комплект наград – завершились выступления у спортивных пар.

Призовой подиум полностью достался фигуристам из России. Золото выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 188,74 балла. Им незначительно уступили Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов, получив 188,17 балла. Бронзу взяли Полина Костюкович и Дмитрий Ялин – их прокаты судьи оценили в 181,59 балла.

На ЮЧМ-2018 Костюкович и Ялин были вторыми, Мишина и Галлямов – третьими.

В составе юниорок произведена замена: вместо Алены Косторной выступит Ксения Синицына.

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