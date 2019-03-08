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Щербакова обошла на 0,37 балла Трусову и выиграла короткую программу юниорского ЧМ

Щербакова обошла на 0,37 балла Трусову и выиграла короткую программу юниорского ЧМ
Eurosport

27 мин. назад

Все решится в произвольной.

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу юниорского чемпионата мира в Загребе с результатом 72,86 балла.

Она на 0,37 балла опередила еще одну спортсменку из России Александру Трусову. Ксения Синицына занимает четвертое место.

ЮЧМ. Женщины. Короткая программа.

1. Анна Щербакова (Россия) – 72,86

2. Александра Трусова (Россия) – 72,49

3. Тинь Цуй (США) – 67,69

4. Ксения Синицына (Россия) – 66,52

5. Ханна Харрелл (США) – 62,68

  • Трусова – победитель юниорского ЧМ 2018 года.
  • Произвольная программа у девушек пройдет 9 марта.
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