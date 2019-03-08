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Щербакова обошла на 0,37 балла Трусову и выиграла короткую программу юниорского ЧМ
Все решится в произвольной.
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла короткую программу юниорского чемпионата мира в Загребе с результатом 72,86 балла.
Она на 0,37 балла опередила еще одну спортсменку из России Александру Трусову. Ксения Синицына занимает четвертое место.
ЮЧМ. Женщины. Короткая программа.
1. Анна Щербакова (Россия) – 72,86
2. Александра Трусова (Россия) – 72,49
3. Тинь Цуй (США) – 67,69
4. Ксения Синицына (Россия) – 66,52
5. Ханна Харрелл (США) – 62,68
- Трусова – победитель юниорского ЧМ 2018 года.
- Произвольная программа у девушек пройдет 9 марта.
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