Getty Images

Роман Савосин взял серебро на ЮЧМ после шестого места в короткой программе

Савосин взял серебро на ЮЧМ после шестого места в короткой программе
Eurosport

47 мин. назад

Еще одна медаль русских фигуристов в Загребе.

Российский фигурист Роман Савосин стал вторым на юниорском чемпионате мира, который проходит в Хорватии.

Показав лишь шестой результат в короткой программе, он выиграл произвольную, но по сумме всего балл проиграл победителю – американцу Томоки Хиваташи. Третьим стал итальянец Даниэль Грассль.

Еще один фигурист из России Артур Даниелян с девятого места после короткой переместился на четвертое. А вот Петр Гуменник с четвертого места опустился на десятое.

  • ЮЧМ-2019 завершит сореновательную программу 9 марта.
  • Медали разыграют танцоры и девушки.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте