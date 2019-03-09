Роман Савосин взял серебро на ЮЧМ после шестого места в короткой программе

Российский фигурист Роман Савосин стал вторым на юниорском чемпионате мира, который проходит в Хорватии.

Показав лишь шестой результат в короткой программе, он выиграл произвольную, но по сумме всего балл проиграл победителю – американцу Томоки Хиваташи. Третьим стал итальянец Даниэль Грассль.

Еще один фигурист из России Артур Даниелян с девятого места после короткой переместился на четвертое. А вот Петр Гуменник с четвертого места опустился на десятое.

ЮЧМ-2019 завершит сореновательную программу 9 марта.

Медали разыграют танцоры и девушки.

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