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Роман Савосин взял серебро на ЮЧМ после шестого места в короткой программе
Еще одна медаль русских фигуристов в Загребе.
Российский фигурист Роман Савосин стал вторым на юниорском чемпионате мира, который проходит в Хорватии.
Показав лишь шестой результат в короткой программе, он выиграл произвольную, но по сумме всего балл проиграл победителю – американцу Томоки Хиваташи. Третьим стал итальянец Даниэль Грассль.
Еще один фигурист из России Артур Даниелян с девятого места после короткой переместился на четвертое. А вот Петр Гуменник с четвертого места опустился на десятое.
- ЮЧМ-2019 завершит сореновательную программу 9 марта.
- Медали разыграют танцоры и девушки.
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