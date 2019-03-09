Станислава Константинова выиграла бронзу Универсиады, у Элизабет Турсынбаевой – серебро

На Универсиаде в Красноярске прошли женские выступления по фигурному катанию в произвольной программе.

Победила казахстанка Элизабет Турсынбаева, второе место заняла японка Маи Михара, третье – представительница России Станислава Константинова. Однако до итоговой победы Турсынбаева не дотянула, уступив лидерство Михаре. Третье место по сумме короткой и произвольной программ досталось Константиновой.

Универсиада в Красноярске продлится до 12 марта.

Турсынбаева – бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр (2016 год), четырехкратная чемпионка Казахстана.

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