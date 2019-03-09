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Станислава Константинова выиграла бронзу Универсиады, у Элизабет Турсынбаевой – серебро

Константинова выиграла бронзу Универсиады, у Турсынбаевой – серебро
Eurosport

39 мин. назад

Золото завоевала Маи Михара.

На Универсиаде в Красноярске прошли женские выступления по фигурному катанию в произвольной программе.

Победила казахстанка Элизабет Турсынбаева, второе место заняла японка Маи Михара, третье – представительница России Станислава Константинова. Однако до итоговой победы Турсынбаева не дотянула, уступив лидерство Михаре. Третье место по сумме короткой и произвольной программ досталось Константиновой.

  • Универсиада в Красноярске продлится до 12 марта.
  • Турсынбаева – бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр (2016 год), четырехкратная чемпионка Казахстана.

Бразильский фигурист занял на Универсиаде последнее место без единого прыжка. Но он очень счастлив

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