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Станислава Константинова выиграла бронзу Универсиады, у Элизабет Турсынбаевой – серебро
Золото завоевала Маи Михара.
На Универсиаде в Красноярске прошли женские выступления по фигурному катанию в произвольной программе.
Победила казахстанка Элизабет Турсынбаева, второе место заняла японка Маи Михара, третье – представительница России Станислава Константинова. Однако до итоговой победы Турсынбаева не дотянула, уступив лидерство Михаре. Третье место по сумме короткой и произвольной программ досталось Константиновой.
- Универсиада в Красноярске продлится до 12 марта.
- Турсынбаева – бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр (2016 год), четырехкратная чемпионка Казахстана.
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