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Худайбердиева и Назаров выиграли серебро ЮЧМ в танцах на льду, Шевченко и Еременко – третьи

Худайбердиева и Назаров выиграли серебро ЮЧМ в танцах на льду, Шевченко и Еременко – третьи
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Золото уезжает в Канаду.

На юниорском чемпионате мира по фигурному катанию разыграли медали танцоры. После произвольного танца русские фигуристы стали обладателями серебра и бронзы.

Победа досталась канадцам Мажори Лажуа и Захари Лага, которые выиграли оба вида программы. Серебряные медали взяли Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров, третье место заняли Софья Шевченко и Игорь Еременко. Арина Ушакова и Максим Некрасов стали пятыми.

  • Шевченко и Еременко – действующие победители финала юниорского Гран-при.
  • Русские фигуристы взяли все медали в парном катании, среди юношей серебро завоевал Роман Савосин.
  • После короткой программы у девушек Анна Щербакова и Александра Трусова занимают первое и второе места.
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