Александра Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, Анна Щербакова взяла серебро

Чемпионат мира среди юниоров завершился произвольной программой среди девушек. Золото выиграла русская фигуристка Александра Трусова и защитила титул, серебряную медаль завоевала ее соотечественница Анна Щербакова. Обе спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.

Трусова набрала за два проката 222,89 балла. В произвольной программе она упала с недокрученного четверного лутца, но чисто исполнила два четверных тулупа – сольный и в каскаде.

Результат Щербаковой –219,94 балла. Она сделала четверной лутц с небольшой помаркой на приземлении.

Третье место заняла представительница США Тинг Куй. Ксения Синицына стала четвертой.

Русские фигуристы завоевали три медали в парном катании, серебро в мужском одиночном, а также серебро и бронзу в танцах на льду.

Щербакова в сезоне-2018/19 выиграла взрослый чемпионат России, Трусова – юниорский.

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