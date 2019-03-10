Трусова и Щербакова порвали ЮЧМ и готовы доминировать среди взрослых. Конкуренция в России будет топ

Будущее не стало ждать следующего сезона и наступило уже на ЮЧМ в Загребе, причем сделало это в самой постироничной форме: на глазах всего нескольких сотен зрителей и с показом уровня сельских соревнований. Именно в таком антураже Александра Трусова и Анна Щербакова набрали за произвольную программу почти 223 и 220 балла соответственно. Саша усложненной до невозможности программой защитила титул и стала второй спортсменкой в истории после Елены Радионовой, которая дважды выиграла ЮЧМ.

Несколько фактов по чемпионскому прокату Трусовой для полноты впечатления:

первой в мире на официальных соревнованиях исполнила три четверных прыжка в произвольной. Два из них – чисто;

техническая база ПП Трусовой – 78,71 балла. Это на 12,7 больше, чем у Загитовой в Пхёнчхане и на 16,38 больше, чем там же у Медведевой. С момента полного доминирования Алины и Жени в женской фигурке прошел всего год;

с суммой за технику в произвольной (86,96) Трусова бы вошла в десятку по первой оценке на Олимпиаде в соревнованиях одиночников. Обогнав, к примеру таких фигуристов как трехкратный чемпион мира Патрик Чан или второй сборной номер России Дмитрий Алиев.

Месяц назад канадский хореограф Медведевой ляпнула, что девочки Тутберидзе выглядят одноразовыми. Если Трусова удержит прыжки после пубертата (а пока получается идеально), то канадской женской фигурке придется получать от однодневки еще очень долго, ведь принципиально усложнить программу Трусовой невозможно. Ну, разве что добавить триксель, хотя Саша уже успешно разучивает и его.

А пока в ее арсенале скромное разнообразие из практически всех доступных квадов.

Лутц:

Тулуп:

Сальхов:

Флип:

На фоне такого технического доминирования Анна Щербакова умудрилась не потеряться. С каждым стартом она все больше раскрывается не только как владеющая четверным, но и как неплохая катальщица, выигравшая у Трусовой почти два балла по компонентам. Побороться за золото помешал выезд с четверного лутца – итоговая разница составила как раз около трех баллов.

В другой стране на Щербакову уже молились, как на маленькое божество, но в России она всего лишь «одна из» даже с титулом чемпионки взрослого ЧР. Пока Аня не начнет стабильно исполнять несколько квадов в ПП, она может только ждать ошибок соперницы. В Загребе Трусова шанс падением дала, но слишком призрачный. Пока серебро – потолок для Щербаковой, если соперница не срывает программу.

Анна ЩербаковаGetty Images

Алена Косторная тоже не потерялась из-за чьего-то доминирования, но снялась почти в последний момент из-за травмы. Не столько даже обидно из-за несостоявшейся дуэли с подружками из «Хрустального», сколько тревожно за репутацию в глазах судей на следующий, уже взрослый сезон. Девушка с самым красивым катанием в мире войдет в новый соревновательный год с лучшим результатом за сезон в 217,98 балла – это меньше, чем у конкуренток-квадниц. На первых стартах такие мелочи влияют на оценки сильнее, чем Тарасова на состав сборной на ЧМ. Не верите – спросите у Лизы Туктамышевой, которая после двух провальных сезонов никак не может пробить полуюниорские 67 баллов за компоненты на стартах вне России. Порядковый номер в сборной значит намного больше, чем твое гениальное скольжение.

Пока у Трусовой остается солидный гандикап по технике, на вторую оценку можно если не закрыть, то прищурить глаза (хотя прогресс виден и по ней). Саша войдет в сезон-2019/20 главной фавориткой, хотя за места в сборной на ЧЕ/ЧМ заруба будет межгалактической: Трусова, Щербакова, Косторная, Загитова, Медведева, Туктамышева, Константинова, Губанова - и это только первый эшелон, претендующий на три слота.

Взрослый ЧМ в Сайтаме не только закроет сезон, но и окончательно откроет новую эпоху.

Короткой строкой о других видах, которые преступно совсем обойти стороной

Юноши подарили кучке зрителей на хорватской арене самый драматичный баттл турнира. Плотность, что в короткой, что в произвольной оказалось запредельной, у судьбу золота решил один балл. Роман Савосин здорово откатал произвольную, но во время повторов вылезли три недокрута. Американец с типичной фамилией Хиваташи элементы посрывал, но запаса в короткой хватило, чтобы отправить русского фигуриста за серебром.

Роман СавосинGetty Images

В Северной Америке растет новый «божественный конек». Камден Пулкинен запорол почти все, что можно и нельзя, но все равно получил лучшую оценку за компоненты (при том, что в произвольной он стал лишь девятым) – 74 балла. Дело Чана и Лайсачека живет.

Русские парники оккупировали весь пьедестал. В прошлом году тройка тоже была в цветах триколора, а последний раз без медалей в парах Россия/СССР уезжали с ЮЧМ аж с 1978 года. Количество талантливых русских пар сейчас стремительно приближается к числу уникумов в женской одиночке.

Танцоры почти пошли по стопам парников, но помешал канадский дуэт. Марджори Лажо и Захари Лага очень благоволили судьи, поэтому двойного медального трио из России не вышло. Но у Худайбердиевой/Назарова и Шевченко/Еременко определенно большое будущее.

Русские фигуристы выиграли 8 из 12 медалей. На одну меньше, чем год назад, но все равно элитный уровень молодых фигуристов из России подтвержден. На взрослом уровне русские фигуристы начнут воевать уже через неделю. Первый старт ЧМ в Сайтаме – уже 18 марта. Можем повторить?

Телеграм-канал Александра Петрова, с которым доминирование руских фигуристок будет еще ярче

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