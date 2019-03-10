На Универсиаде выступила фигуристка в хиджабе. Она изменила правила и восхищается Загитовой

Эмиратская спортсменка Захра Лари стала первой фигуристкой в истории, которая выступила на крупных международных соревнованиях в хиджабе.

24-летняя Лари неудачно выступила в короткой программе, заняв 29-е место и не попав в произвольную. Захра упала с двойного акселя, с помаркой исполнила тройной сальхов и осталась без каскада.

«Думаю, вопрос в психологии. Не могу правильно настроиться, отстраниться от давления и спокойно откатать так, как я умею. Прокатом в Красноярске недовольна. Меня так поддерживала публика, на меня смотрел весь мир, а я совершила глупые ошибки», – приводит слова Захры «ИА IslamNews».

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Специально ради Лари Международный союз конькобежцев изменил правила, разрешив ей выступать в головном уборе.

Своим ориентиром Лари считает российскую фигуристку, олимпийскую чемпионку Пхёнчхана Алину Загитову.

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