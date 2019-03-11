Воздушная Софья Самодурова красиво спела на юбилее тренерской деятельности Мишина
Очень красиво.
Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова исполнила номер на юбилее тренерской деятельности ее учителя Алексея Мишина.
16-летняя фигуристка не только красиво покаталась по льду, но и спела мелодичную песню, после чего отдала микрофон Мишину и продолжила уже полноценную программу.
- Самодурова первый сезон выступает среди взрослых.
- Она поедет в составе сборной России на чемпионат мира в японском Сайтаме.
Чемпионку Европы Софью Самодурову зовут Самохваловой. У мема есть фан-страница, его форсят фигуристы
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