Twitter

Воздушная Софья Самодурова красиво спела на юбилее тренерской деятельности Мишина

Воздушная Самодурова красиво спела на юбилее тренерской деятельности Мишина
Eurosport

1 час назад

Очень красиво.

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова исполнила номер на юбилее тренерской деятельности ее учителя Алексея Мишина.

16-летняя фигуристка не только красиво покаталась по льду, но и спела мелодичную песню, после чего отдала микрофон Мишину и продолжила уже полноценную программу.

  • Самодурова первый сезон выступает среди взрослых.
  • Она поедет в составе сборной России на чемпионат мира в японском Сайтаме.

Чемпионку Европы Софью Самодурову зовут Самохваловой. У мема есть фан-страница, его форсят фигуристы

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте