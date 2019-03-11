Воздушная Софья Самодурова красиво спела на юбилее тренерской деятельности Мишина

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова исполнила номер на юбилее тренерской деятельности ее учителя Алексея Мишина.

16-летняя фигуристка не только красиво покаталась по льду, но и спела мелодичную песню, после чего отдала микрофон Мишину и продолжила уже полноценную программу.

Самодурова первый сезон выступает среди взрослых.

Она поедет в составе сборной России на чемпионат мира в японском Сайтаме.

Чемпионку Европы Софью Самодурову зовут Самохваловой. У мема есть фан-страница, его форсят фигуристы

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме