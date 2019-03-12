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Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в инстаграме из-за мемов об их соперничестве
Женя совсем чуть-чуть обиделась.
Российская фигуристка Евгения Медведева отписалась от странички соотечественницы Елизаветы Туктамышевой в инстаграме.
2 марта Туктамышева совместно с ВК-пабликом «Фегурка» объявила о конкурсе мемов в свою честь. Сегодня Елизавета отобрала наиболее понравившиеся ей работы – и среди трех мемов, опубликованных фигуристкой, нашлось место для двух картинок, посвященных ее соперничеству с Медведевой.
Евгения отреагировала на публикацию довольно остро и отписалась от профиля Туктамышевой.
Другие мемы про Туктамышеву:
- Ранее Медведева выиграла у Туктамышевой в финале Кубка России и решением ФФКР была включена в состав сборной на чемпионат мира.
- Туктамышева после решения федерации заявила, что «внутри нее была убита маленькая девочка».
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