Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в инстаграме из-за мемов об их соперничестве

Российская фигуристка Евгения Медведева отписалась от странички соотечественницы Елизаветы Туктамышевой в инстаграме.

2 марта Туктамышева совместно с ВК-пабликом «Фегурка» объявила о конкурсе мемов в свою честь. Сегодня Елизавета отобрала наиболее понравившиеся ей работы – и среди трех мемов, опубликованных фигуристкой, нашлось место для двух картинок, посвященных ее соперничеству с Медведевой.

Евгения отреагировала на публикацию довольно остро и отписалась от профиля Туктамышевой.

Другие мемы про Туктамышеву:

Ранее Медведева выиграла у Туктамышевой в финале Кубка России и решением ФФКР была включена в состав сборной на чемпионат мира.

Туктамышева после решения федерации заявила, что «внутри нее была убита маленькая девочка».

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