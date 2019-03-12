Новые юниорки Этери Тутберидзе набирают баллы на уровне топов. Их готовят к Олимпиаде-2022

Юниорские примы Александра Трусова и Анна Щербакова провели последнее соревнование перед выходом во взрослые. Трусова стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, Щербакова взяла серебро. Алена Косторная не поехала в Загреб из-за травмы, но следующий сезон все трое проведут бок о бок с Загитовой, Кихирой и остальными русско-японскими (и не только) топами.

Четверные девчонок Тутберидзе – революция в женском фигурном катании. В сезоне-2019/20 Загитова, Медведева и Туктамышева запросто не попадут в команду на главные старты. Удивительно, но трио «ТЩК» (так сокращенно зовут Трусову, Щербакову и Косторную фанаты) на взрослом уровне тоже может стать быстрым явлением на пару сезонов. На исходе прошлого, после успеха Загитовой в Пхёнчхане-2019, Тутберидзе взяла в группу Камилу Валиеву, Дарью Усачеву и Майю Хромых.

Девочки родились в апреле-мае 2006 года. Простая арифметика: к следующей Олимпиаде 2022 года им как раз исполнится по 15 лет. У всех – первое полугодие: чтобы не получилось, как с родившейся в августе Косторной, которая старше Трусовой и Щербаковой на год, но тоже не может выступать по взрослым. Тутберидзе забрала девчонок у предыдущих тренеров не просто так, а с явным прицелом на Пекин. Загитова стала олимпийской чемпионкой в 15, а 18-летняя Медведева не выдержала под гнетом травм и двух сезонов в качестве топ-фаворита. Косторной к олимпийскому сезону будет столько же, Трусовой и Щербаковой – по 17. Однако уже сейчас они сталкиваются с более сильным давлением, чем Медведева в период расцвета.

Страховка в виде Валиевой, Усачевой и Хромых – правильный шаг Тутберидзе с тактической точки зрения. Кто-то скажет, что она дополнительно давит на более старших учениц сомнением в их силах, но никто явно не шел к Этери за легкой прогулкой. Софья Акатьева занимается у Тутберидзе дольше, но родилась на год позже, да еще и в неправильной второй половине. Несмотря на обидное опоздание, Софья выступает как минимум не хуже соперниц по группе.

Этери Тутберидзе, Александра Трусова и Сергей ДудаковGetty Images

Загитова и Кихира в текущем сезоне набирали свыше 230 баллов – это супертоп. Плюс-минус 220 – у «ТЩК», Туктамышевой и Мияхары. А чуть больше 200 – всегда хороший результат мирового уровня, с которым можно претендовать на медали этапов Гран-при и чемпионата Европы. Все малышки Тутберидзе преодолели эту отметку или вплотную к ней подобрались. Конечно, пока только на внутренних соревнованиях, а домашние судьи всегда славятся показательной лояльностью. Но учениц Этери никогда не обижают и за пределами России.

Девочки пока не делают сложный контент – ни тройных акселей, ни четверных лутцев в протоколах нет. Не исполняют на соревнованиях и каскады с риттбергером, но более простые комбинации из прыжков всегда стоят во второй половине. А на тренировках над усложнением работают все.

Камила Валиева, апрель 2006-го

Лучший результат: 212,97 балла

32-летнюю итальянку Каролину Костнер негласно считают богиней компонентов и скольжения, а ей на смену готова прийти Косторная. С ней за звание лучшей скользуньи после выхода во взрослые посоперничает Валиева – ее движения на льду даже не балетные, а неземные, космические. Не зря в короткой программе она изображает девочку на шаре – героиню знаменитой картины Пабло Пикассо.

«Как-то утром она проснулась и в голове выстроилась цепочка: Пикассо – «Девочка на шаре» – Камила…» – тренер группы Тутберидзе Сергей Дудаков рассказал, как у Этери родилась идея для программы-шедевра. Постановщиком стал штатный хореограф Даниил Глейхенгауз, и после нескольких прокатов в поклонницы юной Камилы записалась внучка самого Пикассо.

«Видеть ее катание – настоящее благословение. Надеюсь увидеть, как она катается, или, возможно, мы встретимся в Париже», – написала Диана Пикассо.

Дарья Усачева, май 2006-го

Лучший результат: 205,72

Только Усачева в феврале 2018 года поехала в Пермь на чемпионат России среди юниоров: Валиева и Хромых смотрели соревнования дома. Даша успела разменять 200 баллов, но на первенстве выступила неудачно, набрав 181,89 и замкнув топ-10. Проблемой стала всегда довольно стабильная короткая: фигуристка с помаркой исполнила тройной флип и осталась без каскада после падения с риттбергера. Зато произвольная получилась стабильной.

«Спасибо большое всему тренерскому штабу за поддержку после неудачной короткой программы, за правильный настрой на произвольную, за позитив и боевой дух. Это был очень важный опыт для меня. Всем спасибо. Дальше – больше», – написала Дарья после турнира. Характер Усачевой подходит к философии группы Тутберидзе. «Упасть – это не провал. Провал – это когда ты остаешься жить там, где упал», – гласит ее неподвижный статус на странице «Вконтакте».

Майя Хромых, май 2006-го

Лучший результат: 201,06

У Майи долго не получалось перевалить отметку в 200 баллов, и наконец-то это вышло во второй половине сезона – на финале Кубка России в Великом Новгороде. Хромых выиграла юниорскую категорию у Усачевой и наверняка радовалась, что все внимание сосредоточено на борьбе взрослых Медведевой и Туктамышевой.

«Мне очень нравится, что в этой группе каждая тренировка отличается от других по-своему. Вообще, эта группа меня раскрыла, я открылась всему миру, можно так сказать. Атмосфера здесь раскрепощенная. Раньше я была немногословной, не очень любила разговаривать на тренировках, сейчас же я стала общительнее», – Майе очень нравятся занятия у Этери Георгиевны.

Софья Акатьева, июль 2007-го

Лучший результат: 198,54

Несмотря на младший возраст и невозможность поездки на следующую Олимпиаду, Акатьеву знают лучше, чем Валиеву, Хромых и Усачеву. Весной 2018 года она участвовала в проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети» и дошла до финала. Соня попала в команду Романа Костомарова и за пару месяцев съемок примерила неожиданные образы: Тринити из фильма «Матрица» и Кармен, а еще покаталась под современную музыку: Чичерину и Дженнифер Томас.

Акатьева была главным фаворитом проекта, но уступила Елизавете Берестовской из ЦСКА и Анастасии Зининой, которая представляет ростовскую школу фигурного катания. После поражения она не опускает рук и уже выучила сложный каскад из тройных лутца и риттбергера – тот, которым Загитова напугала всех на Олимпиаде.

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