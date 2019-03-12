Гончаренко: «На ЧМ должны были ехать Константинова и Самодурова. Устроили посмешище с перекатами»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала состав одиночниц на чемпионат мира в Сайтаме.

«Такая ерунда будет продолжаться до тех пор, пока в критериях будут подпункты со звездочкой, в которых говорится о выборе конкретного участника решением тренерского совета. Посмешище на весь мир устроили, честно говоря.

Давайте честно. Было бы сломано столько копий, если бы чемпионат России пропустила не Лиза Туктамышева, хорошо прокатавшая на Гран-при, а другая спортсменка, которая когда-то неплохо выступала? Никто бы и не заметил. К слову, Гран-при – просто коммерческая серия. Да, очень жалко, что так произошло с Лизой, что она заболела перед самым стартом турнира.

Но тогда зачем тогда вообще чемпионат России объявлять отборочным? И без того сложнейший турнир, так теперь и непонятно, чего дальше ждать, даже если на нем результат покажешь. На мой взгляд, никаких изменений после чемпионата России не должно уже быть, это спортивный принцип.

Должны быть правила, согласно которым состав отбирается на соревнованиях. Как выступил – то и получил. Если налажал, извини, готовься к следующему сезону. Вот так в идеале должно быть. Зачем нужны все эти прокаты, перекаты, закаты? В Сайтаму должны были ехать Константинова, Загитова и Самодурова. Раз они лучше остальных взрослых фигуристок выступили на чемпионате страны. Просто называйте тогда состав без всяких отборов и все», – цитирует Гончаренко Team Russia.

Константинова стала лучшей среди взрослых на ЧР, заняв четвертое место.

После провала на Евро, дополнительный отбор устроили в рамках финала Кубка России, на котором победила Евгения Медведева.

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