Миша Ге, хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о ее стремлении быть более сексуальной и веселой.

«Мы хотим стать немного более зрелыми. Я даю ей несколько вариантов музыки, а она выбирает то, что хочет попробовать и то, чего никогда раньше не делала: быть более сексуальной, открытой и веселой.

Я вижу, что американская и канадская аудитория любят это больше, тогда как у европейцев возникает так много вопросов», – приводит слова Ге NBC Sports.

В апреле Медведева выступила в ледовом шоу Ice Fantasia 2019.

Фигуристка представила номер в розовом костюме, который некоторые из ее подписчиков сочли слишком откровенным.

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