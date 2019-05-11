Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не задумывалась о завершении карьеры.

«Я никогда не думала о завершении карьеры. Очень многие мои хейтеры говорят, чтобы я закончила фигурное катание, но нет», – сказала Медведева и послала воздушный поцелуй на камеру (момент на 7:00).

После Олимпиады в Пхёнчхане, где Медведева стала второй, она ушла от Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

На чемпионате мира 2019 года Евгения стала третьей, пропустив вперед Алину Загитову и Элизабет Турсынбаеву.

Медведева выиграла бронзу вопреки. Ее изводили свои же болельщики, а соперницы были сильнее

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