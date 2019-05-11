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«Море. Солнце. Красота». Загитова выложила фото в купальнике

«Море. Солнце. Красота». Загитова выложила фото в купальнике
Eurosport

11 ч. назад

Фигуристка отдыхает после напряженного сезона.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова побаловала подписчиков двумя фотографиями в купальнике.

«Море. Солнце. Красота», – написала фигуристка под снимками.

  • В 2018 году Загитова выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане в одиночном катании и стала серебряным призером в командных соревнованиях.
  • В нынешнем году Алина победила на чемпионате мира в Сайтаме. Второе место заняла казахстанка Элизабет Турсынбаева, третье – еще одна представительница России Евгения Медведева.

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