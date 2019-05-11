«Море. Солнце. Красота». Загитова выложила фото в купальнике
Фигуристка отдыхает после напряженного сезона.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова побаловала подписчиков двумя фотографиями в купальнике.
«Море. Солнце. Красота», – написала фигуристка под снимками.
- В 2018 году Загитова выиграла Олимпийские игры в Пхёнчхане в одиночном катании и стала серебряным призером в командных соревнованиях.
- В нынешнем году Алина победила на чемпионате мира в Сайтаме. Второе место заняла казахстанка Элизабет Турсынбаева, третье – еще одна представительница России Евгения Медведева.
«Никогда не думала о завершении карьеры». Медведева отправила хейтерам воздушный поцелуй
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте