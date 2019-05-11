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Японский фигурист: «У Загитовой идеальные ноги»

Японский фигурист: «У Загитовой идеальные ноги»
Eurosport

6 ч. назад

Дайсуке Такахаси – футфетишист, как Квентин Тарантино.

Японский фигурист Дайсуке Такахаси считает, что представительница России Алина Загитова обладает идеальными ногами.

Yahoo приводит слова японского спортсмена, который признался, что питает слабость к женским ногам. На вопрос о том, чьи ноги он считает идеальными, Такахаси назвал Загитову.

  • Такахаси – чемпион мира и двукратный серебряный призер чемпионатов мира. На Олимпийских играх-2010 он выиграл бронзу.
  • Загитова брала золото на ОИ-2018. В 2019 году Алина стала чемпионкой мира: на турнире в японском Сайтаме она обошла казахстанку Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Евгению Медведеву.
  • Загитова – самая молодая чемпионка мира и Олимпиады за 21 год.

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