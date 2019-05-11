Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о популярном американском сериале «Игра престолов».

«Если говорить о моих новых программах, то пока выбрали музыку для произвольной программы из сериала «Игры престолов». Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейнерис.

Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают. С музыкой для короткой программы мы еще не определились. Начнем работать на сборе в Новогорске, а сейчас отпуск», – приводит слова Трусовой сайт Федерации фигурного катания России.

Трусова – двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Сейчас на телеканале HBO выходит финальный сезон «Игры престолов». На данный момент вышло четыре серии из шести. Дейнерис, с которой сравнивают Трусову, – одна из главных героинь сериала.

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