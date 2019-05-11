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Трусова: «Нравится «Игра престолов», но там много лишних сцен убийств»
Дейнерис Таргариен, в образе которой будет выступать Трусова, как раз не прочь убить пару тысяч человек в борьбе за Железный трон.
Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о популярном американском сериале «Игра престолов».
«Если говорить о моих новых программах, то пока выбрали музыку для произвольной программы из сериала «Игры престолов». Я видела в интернете, что меня уже сравнивают с принцессой Дейнерис.
Полностью сериал я не смотрела, только начала. Сюжет нравится, но, по-моему, в фильме много лишних сцен. Особенно, когда показывают, как убивают. С музыкой для короткой программы мы еще не определились. Начнем работать на сборе в Новогорске, а сейчас отпуск», – приводит слова Трусовой сайт Федерации фигурного катания России.
- Трусова – двукратная чемпионка мира среди юниоров.
- Сейчас на телеканале HBO выходит финальный сезон «Игры престолов». На данный момент вышло четыре серии из шести. Дейнерис, с которой сравнивают Трусову, – одна из главных героинь сериала.
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