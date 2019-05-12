Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила отказом на шуточное предложение канадского фигуриста Нама Нгуена выйти за него замуж.

19-летняя Медведева опубликовала в инстаграме видео с шоу – она одета в розовый костюм и посылает в камеру воздушный поцелуй.

«Ты выйдешь за меня замуж?» – спросил в комментариях Нгуен. «В следующей жизни», – ответила Евгения.

В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира.

Женя уже объявила музыку для новых программ: в короткой она выступит под композицию группы Muse, в произвольной – под «Мемуары гейши».

«Никогда не думала о завершении карьеры». Медведева отправила хейтерам воздушный поцелуй

Качай приложение Eurosport для iOS или Android