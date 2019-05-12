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«В следующей жизни». Канадский фигурист предложил Медведевой выйти за него замуж
Женя знает себе цену!
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ответила отказом на шуточное предложение канадского фигуриста Нама Нгуена выйти за него замуж.
19-летняя Медведева опубликовала в инстаграме видео с шоу – она одета в розовый костюм и посылает в камеру воздушный поцелуй.
«Ты выйдешь за меня замуж?» – спросил в комментариях Нгуен. «В следующей жизни», – ответила Евгения.
- В сезоне-2018/19 Медведева выиграла бронзу чемпионата мира.
- Женя уже объявила музыку для новых программ: в короткой она выступит под композицию группы Muse, в произвольной – под «Мемуары гейши».
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