Лазукин выложил ну очень провокационное и откровенное фото Туктамышевой
Смотри не прогляди все глаза.
В интернете появилось новое фото фигуристки Елизаветы Туктамышевой – горячее и провокационное.
Публикацию в инстаграме сделал ее бойфренд Андрей Лазукин, также выступающий за сборную России. Выбрав ракурс сзади, он сфотографировал, как Елизавета в купальнике оперлась на перила балкона. «Комната с видом на море», – написал фигурист. Пара отдыхает на Кипре.
- В сезоне-2018/19 22-летняя Туктамышева выиграла бронзовые медали финала Гран-при и командного чемпионата мира.
- Лазукин также стал обладателем бронзы КЧМ и впервые поучаствовал в личном чемпионате мира.
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