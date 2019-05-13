В интернете появилось новое фото фигуристки Елизаветы Туктамышевой – горячее и провокационное.

Публикацию в инстаграме сделал ее бойфренд Андрей Лазукин, также выступающий за сборную России. Выбрав ракурс сзади, он сфотографировал, как Елизавета в купальнике оперлась на перила балкона. «Комната с видом на море», – написал фигурист. Пара отдыхает на Кипре.

В сезоне-2018/19 22-летняя Туктамышева выиграла бронзовые медали финала Гран-при и командного чемпионата мира.

Лазукин также стал обладателем бронзы КЧМ и впервые поучаствовал в личном чемпионате мира.

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