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«Я погружу вас в историю парфюмера». Щербакова назвала музыку к новой короткой программе

«Я погружу вас в историю парфюмера». Щербакова назвала музыку к новой короткой программе
Eurosport

16 ч. назад

Очень интересно – и здорово, что не очередная Кармен.

Чемпионка России Анна Щербакова назвала музыку, под которую поставлена ее короткая программа на сезон-2019/20. Фигуристка выступит под саундтрек из фильма «Парфюмер», снятого по мотивам одноименного романа Патрика Зюскинда.

«В этом сезоне в своей короткой программе я погружу вас в историю парфюмера! Под саундтрек из этого фильма», – написала 14-летняя Щербакова.

  • В сезоне-2018/19 Анна выиграла взрослый чемпионат России и стала второй на юниорском чемпионате мира, уступив Александре Трусовой.
  • Со следующего сезона она имеет право выступать на взрослых международных соревнованиях.

Трусова в следующем сезоне выступит в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»

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