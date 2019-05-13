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«Я погружу вас в историю парфюмера». Щербакова назвала музыку к новой короткой программе
Очень интересно – и здорово, что не очередная Кармен.
Чемпионка России Анна Щербакова назвала музыку, под которую поставлена ее короткая программа на сезон-2019/20. Фигуристка выступит под саундтрек из фильма «Парфюмер», снятого по мотивам одноименного романа Патрика Зюскинда.
«В этом сезоне в своей короткой программе я погружу вас в историю парфюмера! Под саундтрек из этого фильма», – написала 14-летняя Щербакова.
- В сезоне-2018/19 Анна выиграла взрослый чемпионат России и стала второй на юниорском чемпионате мира, уступив Александре Трусовой.
- Со следующего сезона она имеет право выступать на взрослых международных соревнованиях.
Трусова в следующем сезоне выступит в образе Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»
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