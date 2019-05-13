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«Описать Загитову одним словом? Работяга». Медведева – об Алине, Путине и свиданиях
Разговор с фигуристкой далеко не только о спорте.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева дала интервью ютуб-каналу «Макарена».
– Лучшее, что когда-либо было создано человечеством?
– Буду банальной, и, возможно, это неправильно, но я скажу, что это iPhone.
– Самый крутой контакт в твоей телефонной книжке?
– У меня есть номер Сергея Зверева. Он мне еще сережки подарил.
– Самая дорогая вещь, которую ты себе покупала?
– Сумка Louis Vuitton. Большая, багажная. Стоила 1500 долларов. Это был подарок, поэтому мы платили пополам.
– Если бы не Россия, где бы ты предпочла жить?
– Все равно в России. После завершения карьеры я буду жить дома, в России.
Евгения МедведеваGetty Images
– Твое любимое ругательство на русском языке?
– Я стараюсь не материться. Обычно я говорю «Вашу мамашу!» А в Канаде я говорю «Oh shit» или «What the fuck».
– Олимпийское золото или вечная молодость?
– Олимпийское золото. Я не хочу быть вечно молодой.
– Насколько сильно по 10-балльной шкале жмет руку Путин?
– Восемь. Наверное, потому что я девушка.
– Опиши одним словом Татьяну Тарасову.
– Великая.
– Алину Загитову?
– Работяга. Мы с ней работали перед Олимпиадой, она работала как не в себя.
– Лизу Туктамышеву?
– Веселая. Вообще не парится по пустякам, я этому у нее учусь.
Елизавета ТуктамышеваGetty Images
– Юдзуру Ханю?
– Винни-Пух.
– Совет Денису Глушакову?
– Когда на меня было очень большое давление, я удаляла инстаграм. Это помогает. Сейчас у меня выработался иммунитет. Хоть что пиши – мне все равно. Когда давление было большое перед чемпионатом мира, а также во время сезона, я удаляла инстаграм и читала книжки.
– Когда ты последний раз ходила на свиданье?
– Два дня назад.
- После Олимпиады в Пхёнчхане, где Медведева проиграла Загитовой, она ушла от Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.
- На чемпионате мира 2019 года Евгения стала третьей, пропустив вперед Алину Загитову и Элизабет Турсынбаеву.
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